Bruno Miranda, o Borat de 'Amor e Sexo', recebe alta de nova cirurgia, seis meses após ser baleadoReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 12:46 | Atualizado 20/06/2021 12:49

Rio - Bruno Miranda, que interpretou o personagem Borat no programa "Amor e Sexo", da TV Globo, anunciou que já recebeu alta após ser submetido a mais uma cirurgia no abdôme. O procedimento ocorreu seis meses após o assistente de palco ser baleado durante uma briga de trânsito . O ator utilizou suas redes sociais, neste sábado (19), para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Queria agradecer as mensagens de força. Tive que passar por essa cirurgia, meus pontos internos estavam todos abertos. Mais de 13 centímetros abertos. Na verdade, 13 [de altura] por 11 [de comprimento], uma parada absurda. Poderia sair para fora, empurrar meu intestino, meus órgãos para fora. Eu tive que fazer a cirurgia e ainda estou com dreno aqui, devo tirar segunda-feira", contou.

O ator e modelo esclareceu mais uma vez que não estava envolvido na discussão que terminou com um policial militar disparando o tiro que o atingiu. "Eu malho na Avenida das Américas, parei na rua de trás. Quando desci do carro, vi o acidente na esquina, um carro bateu em outro e capotou. Saí correndo para ajudar, tirei o rapaz do carro. Fui ligar para o bombeiro. Um outro carro parou e foi ajudar. Enquanto estava ligando, o outro, que foi ajudar, e o que sofreu acidente, começaram a discutir, o outro cara puxou a arma, deu o tiro e acertou em mim", afirmou Bruno.

O episódio aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado e Bruno chegou a precisar do auxílio de uma bolsa de colostomia, após ter seu rim direito e intestino atingidos.