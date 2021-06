Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 19/06/2021 21:54

Jojo Todynho decidiu falar em suas redes sociais sobre ataques racistas e godofóbicos que vem recebendo nas últimas semanas, fazendo um longo desabafo, prometendo revidar de forma que ninguém mais terá coragem de tentar fazer mal contra ela.



Em seus stories, a cantora contou ter sido vitima de gordofobia e revelou que decidiu expor a situação por estar cansada de ser alvo de ataques, sendo que ela não faz nada de mal contra ninguém.



Em uma série de vídeos, a campeã da “Fazenda 12” disse: “Tudo, absolutamente, tudo que se faz a gente fica sabendo. Tudo que se fala e se comenta chega na gente. A gente tá cansado. A pessoa só vai entender quando a gente partir a mão na cara de alguém, né? As pessoas só vão entender quando acontecer alguma coisa grave porque a gente tá cansado, entendeu? Nas últimas semanas, acho que as pessoas não prestaram atenção, mas eu sofri gordofobia. Quando a pessoa não tem argumento, ela faz o quê? Ela ataca o biotipo e eu não tenho problema nenhum em ser gorda. Ah, não vem de frente, vem de trás e vem rolando? É isso aí. Mas não teve c* para botar o meu nome sabe por quê? Porque ia tomar um processo, mas eu não vou perder o meu tempo”.



A cantora ainda pediu que quem a critica venha falar na sua frente, e ainda pediu para que não a cobrassem posicionamentos, por não gostar de se meter em confusão.



“Pessoas quando não tem argumento colocam o nome dos outros sobre coisas que nem sabem. Eu sou mulher pra cara***. O que eu falo, eu sustento o que eu falo e eu falo com certeza. Não fujo de nada, não. Não tem problema, não. As pessoas tão me vendo quietinha, trabalhando bem graças a Deus e isso incomoda o diabo, entendeu? O inferno pega fogo. Aí, as pessoas vêm aqui e fica instigando: 'vai dar mole?', 'tá com medo?'. Gente, eu não tenho mais tempo e paciência com isso”.Para finalizar, ela voltou a afirmar que está cansada de ser atacada sem ter dado motivos e avisou que irá responder de forma clara para que ninguém mais tenha coragem para afrontá-la.



“Enfim, eu tô cansada. Tô cansada. É que eu não exponho as coisas que eu recebo. As coisas que eu escuto, mas quando eu deixar alguém de exemplo eu só tenho uma coisa pra dizer: 'eu avisei'. Me deixa quietinha. Eu não perturbo ninguém, gente. Quando eu me manifesto e falo alguma coisa, é porque eu tô cansada. Aconteceu uma e duas e me pronunciei. 'Ah, nada demais' e a Jojo tá errada porque eu não sei falar porque falo sem paciência. Eu, de verdade, tô sem paciência. Eu tô pensando, juro, depois não quero ver ninguém reclamar. Enfim, gente, ia fazer as caixinhas de pergunta e nem tô com cabeça”.