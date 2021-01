Antonia Fontenelle e Álvaro Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 09:25 | Atualizado 14/01/2021 09:25

Rio - Após criticar o estado do Alagoas e ser repreendida por diversos influenciadores sociais , Antonia Fontenelle resolveu responder às mensagens com gordofobia. Apesar de não ser dirigir especificamente a ninguém, a mensagem parece uma indireta a Álvaro, humorista e influenciador digital, que também criticou a apresentadora. Nos stories, Fontenelle se refere ao influenciador digital como "rolha de poço".

"Tem umas pessoas aí que olha, sinceramente, é o dia inteiro comendo, porque se não, não pareciam rolha de poço, é o dia inteiro comendo e falando mer**da na internet e acham que tão à altura da minha resposta", disse.

No vídeo que originou a discussão, Fontenelle faz um alerta aos seus seguidores sobre os perigosos do Alagoas, deixando - com razão - muitas pessoas se sentindo desrespeitadas. "Turistas do Brasil, cuidado quando vocês foram para Alagoas, cuidado mulheres com seus maridos, porque eles podem apanhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres, porque elas também podem sofrer alguma violência", disse a apresentadora no primeiro vídeo divulgado.