Por iG

Publicado 13/01/2021 21:50 | Atualizado 13/01/2021 21:53

Na tarde desta terça-feira, Antonia Fontenelle postou uma sequência de stories em seu Instagram para comentar o caso de agressão ao ator Henri Castelli. Nos vídeos, ela cobra da Secretaria de Segurança uma solução para o caso, além de aconselhar turistas a terem cuidado ao virem para Alagoas. Na noite desta quarta-feira, Carlinhos Maia, que alagoano, pediu respeito aos nordestinos."Vou cobrar uma posição da Secretaria de Segurança de Alagoas, das autoridades de lá, porque não é possível que as pessoas saiam de suas casas para fazer turismo, para se divertir ou para descansar, e tenham que passar por isso", disse Fontenelle. Ela ainda aconselhou que os turistas tomem cuidado: "Turistas do Brasil, cuidado quando vocês foram para Alagoas, cuidado mulheres com seus maridos, porque eles podem apanhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres, porque elas também podem sofrer alguma violência", completou.Carlinhos Maia, no entanto, não gostou do pronunciamento da apresentadora e disse que ela estava generalizando as pessoas do estado. "Eu sou uma pessoa muito orgulhosa do lugar que eu vim. E Alagoas, há uns dez anos, esteve como uma das capitais mais violentas do Brasil e eu assistia isso também nos noticiários daqui, quando era criança. Mas, graças a Deus, posso dizer a vocês, óbvio que tem muitas mazelas sociais que não foram curadas, assim como no nosso país inteiro, mas eu, como filho dessa terra, posso dizer a vocês: mudou muita coisa!", disse o influenciador."Hoje, nessas orlas aqui, você vê policiamento em tudo que é lugar. É como se o alagoano despertasse um amor diferente por sua terra e começasse a entender que isso aqui é nosso e que a gente tem que zelar e cuidar", continua Carlinhos.