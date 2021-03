Por IG - Gente

Publicado 01/03/2021 02:02 | Atualizado 01/03/2021 02:44

Projota, Arthur e Lumena estão no paredão Reprodução/Globo

Aconteceu neste domingo (28) a formação de mais um paredão no 'BBB 21'. O Big Fone tocou ontem e Carla Diaz, que foi quem atendeu, indicou Lumena, Rodolffo e Fiuk ao paredão. O Líder da semana, João Luiz, indicou Projota, que não teve chance a disputar a Prova Bate e Volta.

Com Projota, Lumena, Rodolffo e Fiuk no paredão, a votação começou. Camilla votou em Arthur; Juliette votou em Arthur; Lumena votou em Arthur; Thaís votou em Arthur; Pocah votou em Sarah; Carla votou em Gil; Arthur votou em Thaís; Viih Tube votou em Arthur; Fiuk votou em Arthur, Caio votou em Camilla; Gil votou em Pocah,; Rodolffo votou em Carla; Projota votou em Thaís e Sarah votou em Pocah. Com 6 votos, Arthur fechou o quinteto emparedado.

Mas, como Tiago Leifert já havia falado, o indicado pelo Líder poderia safar um dos três indicados pelo Big Fone. Projota livrou Fiuk da berlinda. Rodolffo, Lumena e Arthur jogaram a Prova Bate e Volta.

Rodolffo deu sorte e também se livrou do paredão desta semana. Portanto, Projota, Lumena e Arthur disputam a permanência no 'BBB 21'.