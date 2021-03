Comemoração eufórica de Rodolffo gera memes nas redes sociais Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 08:25

Rio - Rodolffo foi o grande vencedor da prova do líder na noite desta quinta-feira. Eufórico, o sertanejo puxou Caio, seu grande amigo, pela cintura, suspendeu o brother no ar e começou a pular. Os internautas, que não perdem uma piada, fizeram vários memes com a comemoração dos "Bastiões". A maioria delas tinha conotação sexual.

Muita gente achou que Caio e Rodolffo têm mais química que Fiuk e Thais. "A encoxada que o Rodolffo deu no Caio teve mais química do que todos os beijos que o Fiuk deu na Thais", brincou uma pessoa no Twitter. "Brotheragem é sobre isso e está tudo bem", disse outro internauta.