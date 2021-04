Torcedores do Vasco tiram onda após vitória sobre o Flamengo. Confira os memes!

Rio - A vitória sobre o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã fez com que os torcedores do Vasco tirassem onda nas redes sociais. Os cruzmaltinos ironizaram os rubro-negros e bombaram a Internet com memes. A vitória do Vasco pelo Campeonato Carioca interrompeu um jejum de quase cinco anos sem vencer o Flamengo.

