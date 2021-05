Bruno Viana disputa a bola em jogo do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 11:00

Rio - Ídolo do Flamengo, o ex-zagueiro Mozer falou sobre as diversas falhas defensivas que têm acontecido na equipe rubro-negra. Em entrevista ao "Canal Zico 10", ele apontou o erro crucial que vem sendo cometido pelos zagueiros da equipe de Rogério Ceni.

"Acho que é uma situação preocupante. No sistema defensivo em bolas paradas, quem defende não pode permitir que a bola chegue em cima de você, o defensor deve atacar a bola, e tentar atacá-la no ponto mais alto que conseguir. Para isso, é necessário que você treine desta forma. Esse trabalho específico é necessário fazer, para que você ganhe confiança e tenha um bom tempo de bola", declarou.

Publicidade

"O Gustavo Henrique é acima de 1,90 m, o Léo Pereira também. Os zagueiros do Flamengo são todos de alturas boas, tirando o Rodrigo Caio, que tem uma altura mediana, mas é o que tem mais tempo de bola no alto, defensivamente e ofensivamente. Então, esse trabalho requer uma aplicação grande do que aprendemos no passado. Hoje em dia, talvez com o receio de chocar cabeça com cabeça, eles não são muito efusivos nessa ação. No meu tempo, nós não tínhamos medo, mas sim vontade de cortar o lance", completou.