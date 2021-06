Safadão e Juliette - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 21:36 | Atualizado 19/06/2021 21:38

Juliette Freire deu mais um passo em direção a sua carreira como cantora. A vencedora do "Big Brother Brasil 21" se apresentou ao lado de Wesley Safadão na live "Arraiá do Safadão", transmitida no canal do YouTube do cantor. Na apresentação, eles cantaram "Deus Me Projeta", música de Chico César e que virou seu hino no "BBB 21".

A paraibana confessou estar bastante nervosa no momento. "Estou muito feliz em estar na minha terra, com o meu povo. Obrigada, Wesley, por me defender, por acreditar em mim. Eu tô vivendo um sonho. A gente está fazendo para vocês curtirem de casa. Se Deus quiser, vamos fazer o ano que vem, com todos vacinados, na Vila Forró".

