Mariana Spinelli e Tomás Oliveira irão responder por calúnia - Foto: Reprodução / Redes sociais

Mariana Spinelli e Tomás Oliveira irão responder por calúniaFoto: Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 21:17

Rio - Mariana Spinelli e Tomás Oliveira irão responder por calúnia por terem sugerido que o professor de surfe Matheus Ribeiro teria roubado uma bicicleta elétrica. O casal foi ouvido pela delegada Natacha Alves de Oliveira, da 14ª DP (Leblon), nesta quarta-feira. As informações são do portal G1.



Nesta segunda-feira, Matheus registrou um boletim de ocorrência online contra os dois . No dia seguinte, o professor de surfe foi até à delegacia do Leblon para prestar depoimento.

Publicidade

No sábado, o jovem esperava pela namorada em frente ao Shopping Leblon com a bicicleta elétrica quando foi abordado por Mariana e Tomás. O casal acusou Matheus de ter roubado a bicicleta da professora de dança. O rapaz que acusava o professor de surfe pegou o cadeado da bicicleta e tentou abrir, mas não conseguiu. Em um vídeo gravado por Matheus e publicado em suas redes sociais, Tomás diz que não o acusou do crime "e só estava perguntando".