Matheus dos Santos da Silva foi levado preso para a 76ª DP depois de esfaquear Vitórya Melissa Mota em um shopping de Niterói - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 19:44

Na denúncia, o promotor de Justiça ressaltou que o crime foi praticado por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e destacou que o homicídio foi cometido contra a vítima por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica contra a mulher e menosprezo à condição de mulher.



Matheus e Vitorya eram colegas em um curso técnico de enfermagem. Matheus estaria apaixonado pela vítima, mas não seria correspondido. No dia do crime, a jovem estava sentada na praça de alimentação do Plaza Shopping, quando o denunciado apareceu e passou a conversar com ela. Em determinado momento, quando Vitorya tentava se levantar, Matheus a impediu, sacou uma faca da mochila e esfaqueou a vítima diversas vezes nas costas, mãos e tórax, atingindo órgãos vitais.



Após o crime, ele foi contido e desarmado por pessoas que estavam no local e Vitorya chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Policiais apreenderam ainda no shopping a faca usada por Matheus, que havia sido comprada momentos antes. Ele foi levado para a 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante, diante do relato das diversas testemunhas que presenciaram o crime e da filmagem das câmeras de segurança do shopping, que atestaram a autoria.