Henry Borel morreu aos 4 anos de idade. Padrasto e mãe do menino foram acusados e estão presos por homicídio - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:32 | Atualizado 16/06/2021 18:33

Rio - Foi aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, o projeto para dar o nome do menino Henry Borel à próxima escola municipal a ser construída. Agora, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Marcio Ribeiro (AVANTE), segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes.

Os principais suspeitos da morte de Henry Borel, aos 4 anos, são o seu padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho (sem partido), e sua mãe, Monique Medeiros.



"A escolha de prestar essa homenagem dando o nome de Henry a uma escola, se deu pelo fato de ser o local mais apropriado para a construção do futuro das crianças, além de ser o lugar em que todas deveriam estar”, disse o vereador Marcio Ribeiro.

Um estudo do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (FIA/RJ) verificou que em 58% de violência dos casos são crianças na faixa etária de 0 a 6 anos.



“Nossa iniciativa não ameniza de forma alguma a dor da perda, mas será uma forma de conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos da população infanto-juvenil”, afirma o autor do projeto.