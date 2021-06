Bacia da Lagoa da Barra da Tijuca - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 16/06/2021 20:10

Rio - O complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá poderá receber um bioparque. A possibilidade foi levantada, nesta quarta-feira, pelo governador do Rio, Cláudio Castro, que anunciou um investimento de R$ 250 milhões na recuperação ambiental das lagoas dos bairros da Zona Oeste.



O orçamento faz parte de acordo fechado com empresas que licitaram blocos de operação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O acordo foi detalhado nesta quarta-feira pelo governador. "Este complexo lagunar tem um potencial incrível para lazer e turismo ecológico, além de transporte para as pessoas que moram por aqui. Os investimentos que receberemos a partir da concessão mudarão a realidade socioambiental de nosso estado", disse o governador



Sobre o Bioparque, Castro disse que pretende conversar a respeito com o prefeito Eduardo Pães. "Vouconversar com o prefeito Eduardo Paes sobre a possibilidade de criarmos um bioparque na região".

Para o biólogo Mário Moscatelli, que acompanhou o governador na visita, a situação das lagoas é dramática, mas reversível. "A situação hoje é dramática, mas no momento em que se fizer algo a coisa se reverte. Quero lembrar que em 1990 falavam que a Lagoa Rodrigues de Freitas não tinha jeito. Depois da realização das obras necessárias, aquilo que era mortandade sistemática de peixes, se tornou episódica. O meio ambiente, felizmente, não guarda rancor", disse o biólogo.