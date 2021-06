Operadores de tráfego atuam no local para manobras operacionais e orientação aos motoristas - Gilvan de Souza

Operadores de tráfego atuam no local para manobras operacionais e orientação aos motoristasGilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:56

Rio - A Secretaria Municipal de Infraestrutura do Rio iniciou, na manhã desta quarta-feira (16), trabalhos para a recuperação do sistema de drenagem que passa por baixo da Avenida Niemeyer e que provocou o afundamento da camada asfáltica, na altura do nº 228. A via está funcionando com a operação siga e pare em dois trechos com agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), já que, além da obra em andamento próxima ao Hotel Sheraton, há agora esta nova intervenção.



Em ambos locais, a via fica com uma faixa de circulação para os veículos funcionando em esquema de siga e pare. No horário das 6h30 às 10h30, nos dias úteis, é implantada faixa reversível, com a Niemeyer funcionando somente no sentido de São Conrado para o Leblon. Nos demais horários, a via permanece em mão dupla.



Publicidade

Nos locais das intervenções estão atuando oito operadores de tráfego para execução das manobras operacionais e orientação aos motoristas. Por volta das 18h desta quarta, a Avenida apresentou congestionamento no sentido São Conrado e trânsito lento no sentido Leblon, na altura do Vidigal. "Ressaltamos que estamos atuando para solucionar o problema de desnivelamento da pista", informou a secretaria em nota.