Matheus Ribeiro foi acusado de roubar uma bicicleta elétrica no LeblonReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:13 | Atualizado 14/06/2021 14:15

Rio - Um jovem negro foi vítima de racismo, no último sábado (12), ao ser acusado por um casal de jovens brancos de roubar uma bicicleta elétrica. O instrutor de surfe Matheus Ribeiro estava esperando a namorada em frente ao Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio, para comemorar o Dia dos Namorados, quando foi abordado por um casal insinuando que ele teria roubado a bicicleta de um deles.

"Eu estava esperando minha namorada em frente ao shopping Leblon quando do nada me aparecem esses dois jovens com as seguintes frases: 'Você pegou essa bicicleta ali agora, não foi?'. 'É sim, essa bicicleta é minha', replicou a jovem moça. E daí, eu sem entender nada, fui tentar mostrar para os dois que a bicicleta é minha, com fotos antigas com ela, chave, o que foi possível naquele momento de segundo", contou o jovem em publicação nas redes sociais.

O instrutor relatou que só conseguiu provar que a bicicleta era dele quando, sem autorização, o rapaz que o abordou pegou o cadeado da bicicleta e tentou abrir, mas não conseguiu. Em um vídeo gravado por Matheus e publicado em suas redes sociais, o jovem diz que não o acusou do crime "e só estava perguntando".

"Eu não era alguém pedindo esmola ou vendendo jujuba… Um preto numa bike elétrica?! No Leblon???! São coisas que encabulam o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele, não importa o quanto você prove", escreveu.

Ainda não há informações se Matheus Ribeiro registrou a ocorrência na delegacia e nem sobre a identidade do casal que o acusou do roubo.

"Isso não foi um desespero de quem foi furtado, isso é o desespero do racista quando vê a gente perto. Ela não tem ideia de quem levou sua bicicleta, mas a primeira coisa que vem a sua cabeça é que algum neguinho levou. E para você, que é pretin igual eu, seja cuidadoso ao andar em lugares assim. Eles vão te culpar, para depois verem o que aconteceu", concluiu Matheus.