Aline foi esfaqueada por um ex-namorado no mercado em que trabalhava - Reprodução Internet

Aline foi esfaqueada por um ex-namorado no mercado em que trabalhavaReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 22:22 | Atualizado 15/06/2021 07:37

Câmeras flagraram a ação Reprodução Internet Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira, por ter tentado matar a facadas a ex-companheira e um colega dela em Santa Rita, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense . Thiago Moraes Tavares foi encontrado na Pavuna, na Zona Norte do Rio, horas depois da tentativa de homicídio. Ele confessou o crime e indicou o local em que havia escondido a arma, que foi apreendida pela Polícia Civil.

Agentes da 58ª DP (Posse) receberam a denúncia no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Posse, onde Aline Alves, de 30 anos, e Cláudio Lobo foram receber socorro. As investigações apontam que Thiago planejou o crime, já que comprou a faca momentos antes do ataque. Ele estaria insatisfeito com o novo relacionamento da ex-namorada, que estaria namorando um colega de trabalho.

Publicidade

De acordo com testemunhas, o agressor abordou Aline visivelmente alterado. A vítima estava atendendo um cliente e pediu para que ele esperasse. Em seguida, Thiago a puxou pelo braço e a levou para o lado de fora do mercado, onde começou a esfaqueá-la. Cláudio tentou ajudar a colega e também foi atingido. A ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que foram fornecidas posteriormente para a polícia.

Aline teve cortes na mão e foi liberada. Cláudio foi perfurado no abdômen, precisou passar por uma cirurgia de urgência. Ele continua internado, mas seu estado de saúde é estável.

Publicidade

O supermercado diz que está colaborando com as investigações. Além de fornecer as imagens da câmera de segurança, o estabelecimento está dando assistência aos funcionários agredidos.

O caso foi registrado na 58ª DP. Ele ficará à disposição da Justiça após ser encaminhado ao sistema prisional.