Armas e munições estavam em uma bolsa de viagem. Homem confessou que material seria entregue em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Rio - As polícias Civil e Rodoviária Federal apreenderam três pistolas e centenas de munições de fuzil durante uma operação na Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra. A apreensão foi realizada na noite desta segunda-feira, na altura da cidade de Itatiaia, no interior do Rio, na divisa com o Estado de São Paulo.

O armamento estava em um ônibus de viagem que realizava a linha São Paulo x Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O passageiro Nilton de Oliveira Fernandes, de 26 anos, confessou que realizava o transporte das armas e munições para uma pessoa desconhecida.

O delegado da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) Fabrício Oliveira disse que as pistolas calibre 9mm estavam com as numerações raspadas e que as munições são utilizadas em fuzis calibres 7,62, armamento comum nas mãos das quadrilhas criminosas.

O material apreendido foi levado para a Cidade da Polícia (CidPol). O passageiro foi preso em flagrante por tráfico de armas e munições.