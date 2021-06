Projeto do Parque Sustentável da Gávea - Reprodução

Projeto do Parque Sustentável da GáveaReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:48

Rio - A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou, nesta terça-feira (15), por 43 votos a favor e nenhum contra, o Projeto de Lei Complementar enviado pelo Executivo, que cria o Parque Sustentável da Gávea, a ser construído em um terreno desativado há quase 40 anos na Rua Marquês de São Vicente. A proposta, aprovada em segunda e última votação, segue agora para a sanção do prefeito Eduardo Paes.



O líder do governo na Câmara, vereador Átila Nunes (DEM), afirmou que a população da cidade será beneficiada pela nova área de lazer e com a geração de empregos. As obras deverão ser concluídas em dois anos. "A proposta que aprovamos hoje dá fim a um impasse que se estende desde 2014. Conseguimos fixar as normas de implantação do parque, promovendo uso social do espaço abandonado por mais de três décadas e garantindo novos postos de trabalho. O projeto será totalmente custeado pela iniciativa privada e a prefeitura não terá também nenhum gasto com a manutenção do parque sustentável. Esse projeto representa uma inovação, que poderá ser replicada em outras áreas da cidade", explicou o vereador.

Publicidade

Discutido na Câmara de Vereadores desde 2014, a proposta recebeu diversas emendas. Em entendimento com os vereadores, durante as reuniões de Colégio de Líderes, o Presidente da Casa, Vereador Carlo Caiado (DEM), decidiu colocar o projeto na pauta de votação.



Leia Mais Câmara Municipal do Rio realiza debate público sobre criação de Parque Sustentável da Gávea

Publicidade

"É uma conquista enorme para a cidade, que ganha mais um parque público, gratuito, e sem que o Município gaste um tostão na obra. Este modelo inovador pode e deve ser levado a outras áreas da cidade. A proposta singular apresenta uma solução arquitetônica, controle social e organicidade e amparo da comunidade", ressaltou Caiado.



O projeto, apresentado pela empresa de arquitetura A+, prevê a construção de dois prédios de quatro andares - um térreo comercial com andares residenciais - e uma alameda que dá acesso ao parque sustentável, aberto à população. A área mais alta do terreno será destinada à preservação e pesquisa, sem acesso público.