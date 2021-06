Tiago Leifert - Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:30 | Atualizado 14/06/2021 11:39

Rio - Pela primeira vez, o "Domingão do Faustão" não foi apresentado por Fausto Silva. Tiago Leifert ficou responsável por comandar o programa, neste domingo, enquanto o titular se recupera de uma infecção urinária. Após o fim do programa, ele agradeceu os elogios e mensagens de carinho que recebeu na web em seu perfil oficial.

“Valeu muito, pessoal! Obrigado pelo carinho comigo. Semana que vem o chefe está de volta”, disse o apresentador do "BBB" e "The Voice" nas redes sociais. Durante a exibição do programa, o nome de Tiago ficou entre os mais comentados no Twitter e seu desempenho foi elogiado pelos telespectadores.