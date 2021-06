Tiago Leifert - Reprodução de vídeo

Internado para tratar uma infecção urinária, Fausto Silva precisou se ausentar, pela primeira vez na história, de um "Domingão", da Globo. E para ocupar o seu lugar, o apresentador fez questão de que Tiago Leifert fosse o substituto. A missão foi recebida com muita honra, segundo o loiro, mas deixou claro que não estava feliz de estar ali.

"Eu preferia estar em casa, de pijama, assistindo ao programa. Ele faz parte da nossa vida, da nossa família", disparou ele, claro, fazendo menção sobre o estado de saúde de Fausto. "A gente até cogitou a hipótese de fazer um programa gravado, de ter uma reprise, mas o Faustão não quis. Ele fez questão de que vocês tivessem um capítulo inédito da 'Super Dança dos Famosos'", disse o jornalista.

Muito profissional e preocupado com os convidados, o rei dos domingos preferiu dar continuidade à competição. "Ele sabe que o pessoal treinou a semana inteira, seria uma grande decepção não estar aqui, mas ele me deu essa missão de representá-lo hoje. Não estou super feliz, mas estou muito honrado", acrescentou.

Leifert também mandou um recado para o colega de profissão. "Toma logo esse antibiótico. Volta logo, a gente te ama muito. E vida que segue", disse ele, que ganhou as redes sociais ao imitar os bordões do titular do programa e logo entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.