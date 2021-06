Erick Bang, apresentador da Globo News - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:44

Rio - Erick Bang, apresentador da Globo News, recorreu ao Twitter, nesta quarta-feira, para falar sobre o sumiço da programação da emissora. Ele revelou que sofreu um acidente após sofrer um acidente e ter que levar 12 pontos na cabeça. Ainda contou que estará de volta Às telinhas da emissora no próximo fim de semana e tranquilizou os seguidores.

"Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase 3 semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória", revelou o jornalista.;

"A partir de sábado, 12h30 (hora de Brasília), estou de volta à tela da Globo News. E na segunda, 00h (hora de Brasília), de volta à #Edicao0. Então, já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá", finalizou Erick.

