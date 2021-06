Giovanna Lancellotti - Reprodução do Instagram

Giovanna Lancellotti Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 17:38 | Atualizado 13/06/2021 17:44

Giovanna Lancellotti posou toda musa praiana, neste domingo, deixando seus seguidores do Insatagram babando - mais uma vez. Em poses conceituais, a atriz surgiu com um biquíni com alças fininhas e ostentou o corpão sequinho enquanto curtia a tarde ensolarada. "Domingo", disse na legenda.

fotogaleria



Nos comentários da publicação seguidores apostaram nos elogios clássicos. "Maravilhosa", disse um. “Muito linda”, escreveu outro. Para quem não sabe, a musa está passando uma temporada na paradísica ilha de Fernando de Noronha e aproveitou o cenário para compartilhar lindas fotos.

