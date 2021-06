Paolla Oliveira - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:19 | Atualizado 11/06/2021 15:22

Paolla Oliveira encantou os seguidores nesta sexta-feira ao publicar uma nova foto nas redes sociais.

No Instagram, a atriz surgiu de calcinha e com uma blusa vazada. "Só porque hoje é sexta. Valeu, equipe!", agradeceu a atriz. A foto em questão de um ensaio feito por ela.

Nos comentários, os fãs foram só elogios à artista. "Linda", escreveu um. "Maravilhosa", declarou outro.

Recentemente, a atriz usou as redes sociais para provocar uma reflexão sobre o atual estado da pandemia e o combate ao coronavírus no Brasil. A atriz, que possui mais de 30 milhões de seguidores, mostrou toda sua indignação e questionou: "Que país é esse?".

"Quanto vale sua vida? E a vida da sua avó, da sua mãe, do seu filho... Porque as vidas de mais de 450 mil pessoas é menor que a sua ou dos seus? Que direito é esse de sair às ruas comemorando a morte, o descaso, a falta de vacina, a falta de leitos, a falta de vergonha? Que país é esse que viramos? Nossa situação atual só me traz dúvidas. A única certeza é que estão nos levando (na garupa de uma moto) para o abismo", escreveu a atriz.