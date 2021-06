Fátima Bernardes e Túlio Gadelha - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2021 14:39 | Atualizado 11/06/2021 14:43

O Dia dos Namorados está chegando e a apresentadora Fátima Bernardes foi surpreendida pelo seu namorado Túlio Gadelha, nesta sexta-feira (11), durante o programa Encontro, da Globo.



Durante uma mensagem especial e romântica para a amada, o deputado federal a elogiou. "Pessoal, sei que vocês conhecem a Fátima apresentadora e alguns de vocês conhecem a Fátima jornalista, mas eu conheço a Fátima namorada. Sim, ela é carinhosa, divertida, parceira e muito romântica. Mas ela tem outro lado", começou Gadelha.



Ele completou o vídeo revelando que a apresentadora é assustadora com fome e tem um lado dominadora. "Por exemplo, não queiram ver esse ser humaninho com fome. É assustador. Eu procuro sempre mantê-la alimentada, pro meu próprio bem. Ela também é uma namorada dominadora, esse pedaço (ombro direito) aqui de mim, esse ombro, já é mais dela do que meu", brincou o político.



Surpresa com a declaração, Fátima disse que estava com vergonha e recebeu ainda mais adjetivos curiosos, como "Power Ranger azul". Talvez tenha um pouco de exagero da minha parte, mas eu só queria dizer pra essa mulher, a minha Mulher-Gato, a minha Mulher-Maravilha, a minha Power Ranger azul, a minha ciclista, a minha parceira vida: eu te amo, te amo muito e te amo muito também", completou Túlio Gadelha.



Fátima agradeceu a homenagem e também se declarou para o amado. "Ai, meu Deus. Eu também te amo muito", retribuiu.