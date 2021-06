Caio e Waleria - Reprodução

Publicado 11/06/2021 18:47 | Atualizado 11/06/2021 18:48

O ex-BBB Caio Afiune, que passou por um procedimento estético recentemente , aproveitou o clima de romance da véspera do Dia dos Namorados e fez uma declaração comovente para sua noiva, Waléria Mota, durante a gravação do programa "Mega Senha", da RedeTV!.



"Desde quando te vi, sempre quis ter você comigo. Nos momentos mais difíceis, você sempre esteve ali e quando mais eu precisei, mais forte na minha mão você segurou. São esses também os motivos que me fazem ser completamente apaixonado por você, a cada dia. Te amo!", declarou o ex-BBB na gravação do programa que vai ao ar neste sábado (12).



Durante o BBB 21, Caio nunca escondeu a paixão pela noiva. Um dos momentos mais marcantes da sua trajetória no reality foi quando ganhou a "Prova do Anjo" e ficou angustiado ao achar que Waléria estava chateada no vídeo enviado para ele.