Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votosReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:44

Rio - Desde sua eliminação do "BBB21" com índice de rejeição acima dos 96%, Viih Tube tem deixado fãs preocupados com sua saúde mental. Nesta quinta-feira (10), a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e seguidores aproveitaram para perguntar sobre o estado da youtuber.

"Eu já passei por muita coisa na minha vida pessoal, aqui na internet, que mexeu muito com meu psicológico. Já passei por muita coisa mesmo", começou a ex-BBB. "É engraçado como eu fico depois, como eu lido com as coisas, como tento sempre ver o lado bom das coisas. O lado bom eu digo: aquilo que você vai aprender, se redescobrir", explicou.

"Nada que aconteceu ou acontece na minha vida eu acho que é por acaso, tudo sempre tem um motivo. Então meu psicológico está bem, eu sempre tento ver as coisas boas, me redescobrir, criar coisas novas, focar em algo", afirmou a youtuber.