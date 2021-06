Kevin O Chris - Divulgação

Kevin O ChrisDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:41

Kevin O Chris e JonJon lançam, nesta sexta-feira (11), a parceria musical intitulada “Recaída”. A faixa, que enaltece a cidade do Rio de Janeiro, é uma produção dos dois cantores e vem acompanhada de um videoclipe atual e inovador. Com o uso de efeitos e muitas referências do Tiktok, a história do clipe é embalada pelos diversos desafios e challenges da internet, interpretados pela tiktoker Cereja. Apostando principalmente no sucesso dentro universo digital, feito que já acompanha Kevin O Chris em todos os projetos, o lançamento promete fazer barulho.

"Foi uma satisfação imensa dividir essa produção com o JonJon e com a ranking records, tenho um carinho especial por essa letra porque fala bastante do Rio, minha cidade que eu amo. Falar de amor também é sempre muito bom. O Jon tá confinado no 'Power Couple' mas quando ele sair vamos quebrar tudo juntos ao som de Recaída" conta Kevin O Chris.