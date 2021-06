Roger Moreira é condenado a indenizar Adriana Varejão com R$ 100 mil - Montagem/Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:35

Rio - A 12ª Câmara Cível do Rio de Janeiro condenou Roger Moreira a pagar R$ 100 mil a Adriana Varejão por causa de ofensas publicadas pelo vocalista da banda Ultraje a Rigor contra a artista plástica em 2017. Na ocasião, o cantor compartilhou uma imagem de Adriana com desenhos de cruzes em seus olhos, um pênis na direção de sua boca e a palavra "p*ta" escrita na camiseta da artista. O caso ocorreu após Adriana defender a exposição "Queermuseu", em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo o portal UOL, a decisão foi assinada pela desembargadora Geórgia de Carvalho Lima, no dia 8 de junho, e ainda obriga o cantor a publicar um texto de retratação, na mesma rede social, no prazo de cinco dias. Em caso de descumprimento, Roger, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, está sujeito a multa diária de R$ 200.

"Nesse contexto, restaram suficientemente demonstradas a conduta ilícita do réu, o dano e o nexo de causalidade, ressaindo, daí, evidente o dever de indenizar", afirma a decisão.

Nas redes sociais, Adriana Varejão comemorou a decisão: "Vitória a favor da liberdade, contra a misoginia e intolerância", escreveu a artista. Ela ainda se comprometeu a doar o dinheiro recebido para instituições que atuam na proteção de mulheres, das artes e de minorias sociais.