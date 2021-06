Dani Russo - Reprodução/Montagem

Dani RussoReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:12

Rio - Dani Russo apareceu para causar nos stories nesta quinta-feira. A funkeira de 23 anos disse que estava com vontade de tomar leite direto da mamadeira, foi à farmácia e pronto: apareceu com seu novo objeto em casa. Em um vídeo postado em seu Instagram, Dani aparece pomposa com a sua bebida em recipiente infantil e debocha das críticas.

fotogaleria

Publicidade

"Eu quero tomar uma mamadeira dentro do meu apartamento e acabou. Você vai mentir para mim e falar que você nunca teve vontade de comprar uma mamadeira na farmácia? A diferença é que eu faço, não vou ficar pensando no que os outros vão achar. Foda-se o que eles vão achar. Só sei que eu estou tomando o meu tetê. Não gostou? Vem fazer meu tetê. Vem pagar minha lata de leite. Quero ver quando eu lançar a papinha, cheia de proteína. Tô nem aí pra nada", desabafou a funkeira.

E parece que essa história de mamadeira está virando moda. Em março, Andressa Urach deixou os internautas espantados ao surgir tomando mamadeira em uma foto nas redes sociais . Na imagem, postada no Instagram pelo marido da modelo, Thiago Lopes, Andressa aparecia com a mamadeira no colo do empresário.

Publicidade

Confira o vídeo: