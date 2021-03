Thiago Lopes e Andressa Urach Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:02 | Atualizado 22/03/2021 10:12

Rio - Andressa Urach deixou os internautas espantados ao surgir tomando mamadeira em uma foto nas redes sociais. Na imagem, postada no Instagram pelo marido da modelo, Thiago Lopes, Andressa aparece com a mamadeira no colo do empresário.

"Colocando meu amorzinho para dormir", escreveu o empresário na legenda da foto. Anteriormente, Thiago já havia mostrado a mamadeira. "Adivinhem pra quem é a mamadeira?", escreveu. "Isso é sério?", perguntou um internauta. "Andressa é tão ícone", disse outra pessoa. "Não sei nem o que dizer", disse outro seguidor.