Andressa Urach surpreende internautas ao aparecer tomando leite quente na mamadeira Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:12 | Atualizado 23/03/2021 11:33

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores do Instagram ao aparecer em uma foto ao lado do marido tomando uma mamadeira. A coluna então procurou a atual sócia do concurso ‘Miss Bumbum’ para entender esse hábito inusitado dela.



“É um hábito que eu tenho desde criança. Mamei até os 8 anos e depois voltei (com a mamadeira) há alguns anos, mas quando eu casei com o pai do meu filho, ele não aceitou a minha mamadeira, na época. Ele tirou a minha mamadeira e do meu filho, porque eu tinha o hábito de mamar e também dava para o Arthur. E como ele não aceitava, eu fiquei todos esses anos sem tomar mamadeira”, afirma.



“Agora, quando me casei novamente, com o Thiago Lopes, ele sabendo que gosto muito de mamar leite quente com achocolatado antes de dormir, como uma forma de carinho, de denguinho e de amor, ele faz o meu mamá. Ele esquenta o leite antes de dormir e eu deito no colo dele como um neném mesmo e tomo um mamazinho”, conta Andressa, que garante não ter vergonha de seu hábito inusitado.



“Não tenho vergonha, porque é algo que eu vejo como uma forma de carinho, de amor, de cuidado que o meu esposo tem comigo. Meu filho hoje não mama mais, está com 15 anos e ele não quer. Na verdade, eu acho que gosto desse hábito porque me traz aconchego, porque eu me sinto cuidada, amada e protegida”.