Andressa Urach volta a tomar leite na mamadeira, no colo do marido Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 10:00

Rio - Andressa Urach gosta mesmo de mamadeira. A modelo voltou a posar para foto tomando leite no colo do marido, Thiago Lopes, que divulgou a imagem no Instagram, na noite desta segunda-feira. "Seguimos firmes por aqui. Mamá de todo dia", escreveu na legenda.

Essa não é a primeira vez que Andressa aparece tomando mamadeira no colo do marido. Em outra ocasião, a modelo chegou a curtir o comentário de uma fã que disse que já sabia do hábito inusitado de Andressa. "Assisti a uma entrevista em que ela disse que adorava leite com Nescau na mamadeira", escreveu a seguidora.

"Isso é sério?", se espantou outra pessoa. "Andressa é tão ícone", elogiou um internauta. "Não sei nem o que dizer", disse outro seguidor.