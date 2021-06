Karol Conká - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 09:29

Rio - Depois do dilúvio, Karol Conká tenta se reerguer e dividir um pouco de sua experiência do cancelamento. Após sair do 'BBB 21', onde teve um comportamento questionável, a cantora foi alvo de haters e desapareceu das redes sociais.

Após se recuperar, Karol fez as pazes com colegas, lançou música nova e, agora, chega a um novo estágio. Na próxima terça-feira, dia 15, a cantora lança um programa no seu IGTV, no Instagram. A primeira temporada do 'Vem K Cuidar da Mente', por sinal, vai falar de saúde mental e abordar temas como saúde mental.

"Sempre tratei na minha carreira de temas que são tabus, seja nas letras que componho, seja nos projetos editoriais aos quais me associo. Não poderia ser diferente no meu primeiro projeto de conteúdo 100% autoral. Bem-vindos ao 'Vem K', que em sua primeira temporada, a partir do dia 15 de junho, falará da saúde mental. O tema não poderia ser outro. Estou vivendo tão intensa e profundamente esse processo de entendimento das minhas feridas psíquicas, e o quão importante é cuidarmos de nossa saúde mental, que seria até egoísmo meu não dividir essa jornada tão transformadora com vocês. PS: Meu obrigada especial ao time da @subajunto, idealizadora do projeto, que soube traduzir meu desejo de contribuir para o debate de um tema tão fundamental para o bem-estar de todos nós", escreveu a cantora em suas redes sociais.

