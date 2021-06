Carol Peixinho - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:59 | Atualizado 10/06/2021 19:00

Carol Peixinho encantou ao publicar uma foto após treinar nesta quinta-feira, nas redes sociais. De leggin e top, a influencer mostrou a barriga chapada na academia.

Na legenda, Carol escreveu sobre a dificuldade de retomar à rotina de treinos após ficar parada para participar do "No Limite".

"Tenho certeza que vocês pensam que pra mim é bem fácil retomar a minha rotina de treino depois de um tempo parada, né?! Errou. Pra mim também é difícil essa readaptação, galera! O movimento corporal e atividade física são parte da minha rotina, fundamental pra manter meu bem estar, para manter a minha imunidade em alta, e para me sentir mais disposta e feliz! Retomar minhas atividades diárias como musculação, futvôlei, luta, corrida… está sendo difícil, a sensação é que tenho 10 kgs a mais em cada perna", disse.

"Condicionamento físico deu uma baixa por conta da minha passagem em No Limite (risos), tenho sentido cansaço, dor muscular (que não tinha faz tempo), as vezes tenho que lidar com aquela mini preguiça. E bate logo aquela sensação e desespero: 'será que meu corpo não vai responder como antes ?'. 'Cadê aquele gás pra suar, senhor?'. Respiro fundo e mantenho a calma porque sei que nosso corpo tem memória muscular. É uma questão de tempo! Já estou na ativa novamente, intensificando nos treinos, mantendo o foco na minha alimentação saudável, me hidratando muito, água é vida! Cada dia uma nova conquista! Constância e persistência levam ao melhor condicionamento do corpo!", finalizou.









