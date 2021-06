Fernanda Souza revela motivo por trás de período sabático - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2021 17:03 | Atualizado 10/06/2021 17:09

Rio - Afastada da televisão desde 2019, Fernanda Souza explicou o que levou a atriz a tirar um período sabático. Em entrevista ao podcast "Uma estrangeira", a artista contou que chegou em um momento de exaustão por estar envolvida em diversas atividades no teatro, na TV e na internet.

"Cara, eu nunca tinha pensado na minha vida tirar um período sabático. Não tinha essa possibilidade. Até, hoje, não entendi (risos). Na verdade, o que aconteceu, sendo sincera, é que eu tava trabalhando muito", começou a atriz. Fernanda explicou que estava completamente envolvida com seus programas, participando de todas as etapas de produção possíveis.

"Eu mantinha um canal que eu tinha que produzir os conteúdos da minha cabeça, um total de 12 vídeos por mês, que era muita coisa. Tinha a rede social que a gente alimenta, muitos trabalhos ali na rede social também, o "Só toca top" (da Rede Globo), o "Vai Fernandinha" (no Multishow). Era um processo muito intenso. Tive a honra de sempre trabalhar muito e aquilo depois de um tempo me deixou mentalmente cansada. Sabe quando você precisa de um hiato para dar uma respirada?", confessou a artista.

Fernanda ainda associa seu cansaço mental com as viagens constantes para apresentar a peça "Meu Passado Me Condena", sendo que a atriz tem medo de avião. "Todo voo era uma batalha. Só que eu não desistia, porque, sei lá, você tem uma plateia de cinco mil pessoas esperando num lugar. Como você não vai entrar no avião?", contou.

"E tudo isso vai emocionalmente e mentalmente sentindo uma necessidade de: 'Cara, se eu posso, se eu tenho esse privilégio na vida de tirar um tempo, por que não fazer?'. E aí eu fiz. Nessa jornada eu fui cancelando tudo", revelou a artista.

Na época em que iniciou seu período sabático, a atriz ainda estava casada com o cantor Thiaguinho e afirma que recebeu apoio do ex-marido e de sua família na decisão que tomou. "Quando eu vi, eu já estava aqui nesta vida mais tranquila, olhando para dentro... Nunca é uma coisa só de fora e nem só de dentro, porque você vai dividir", relata.

"Eu era casada com o Thi e ele super me apoiou. Falou: 'Claro, se você pode, se você conseguiu conquistar esse lugar, usufrua dele', porque eu tenho total conhecimento de que esse é um lugar muito privilegiado. Então, eu quero experienciar isso. Então, foi um mix com uma vontade minha e as pessoas me apoiaram", afirma Fernanda.