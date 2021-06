Mariana Goldfarb - Reprodução

Mariana GoldfarbReprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:09 | Atualizado 10/06/2021 16:11

Mariana Goldfarb surgiu deslumbrante em uma atualização de suas redes sociais nesta quinta-feira. No Instagram, a modelo publicou uma série de fotos em uma cachoeira e encantou os seguidores.

fotogaleria

Publicidade

Usando um biquíni cavado azul, a esposa de Cauã Reymond recarregou as energias e exibiu o abdômen sarado no clique. "Pronto, recarreguei!", escreveu Mariana na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Publicidade

Recentemente, Mariana falou sua opinião sobre o marido, o ator Cauã Reymond, fazer par romântico com a ex-mulher Alinne Moraes em "Um Lugar ao Sol", próxima novela das 21h, da Globo. Muitos fãs se surpreenderam com a fala da modelo.

"Eu não me importo, trabalho é trabalho. Quem quiser fazer coisa errada vai fazer dentro do trabalho, fora do trabalho, na hora do almoço... tanto faz, entendeu?", garantiu Mariana.

Publicidade

Casado com Cauã desde 2019, ela também aproveitou a oportunidade para elogiar Alinne. "Inclusive admiro muito o trabalho da Alinne Moraes e acho que eles vão ser um sucesso nessa novela. Estou louca pra assistir”, disse a modelo.