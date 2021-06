Lívian Aragão revela que participaria do 'BBB' - Reprodução Instagram

Lívian Aragão revela que participaria do 'BBB'Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 14:54 | Atualizado 10/06/2021 14:55

Rio - Conhecida por contracenar com seu pai e pelo papel em "Malhação", Lívian Aragão não tem medo de se arriscar na vida de sister. Em entrevista a revista "Quem", a filha de Renato Aragão revelou que tem desejo de participar do "Big Brother Brasil".

fotogaleria

Publicidade

"Seria um grande divisor de águas, porque muita gente pensa ou supõe coisas sobre mim que são fictícias. E não é por mal. Mas como sou conhecida desde que nasci, as pessoas acabam confundindo muito quem sou eu com o que falam por aí de mim", afirmou a atriz de 22 anos. "Seria bem legal poder mostrar minha personalidade e quem eu sou de verdade, além disso, seria um baita desafio para mim, como pessoa", confessou.

Na vida pública desde sua infância, Lívian reconhece o risco de ser "cancelada" durante o reality: "Sendo fã do programa, sei que não adianta a gente ir pensando em fazer 'isso' ou 'aquilo'. É muito difícil alguém não ser 'cancelado' em algum momento, até mesmo se for sem querer. Acho que é inevitável", afirmou. "Mas me conhecendo, sei que seria muito justa com os acontecimentos e sempre muito sincera com as pessoas, como sempre fui", declarou a artista.