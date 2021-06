GIl do Vigor e a família se emocionam ao ver primeiro exemplar de livro - Reprodução

GIl do Vigor e a família se emocionam ao ver primeiro exemplar de livroReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 09:32 | Atualizado 08/06/2021 09:46

Rio - É muita emoção, Brasil! A história de Gil do Vigor, sucesso do 'BBB 21' virou livro. 'Tem Que Vigorar!' tem lançamento marcado para o dia 10 de junho e o primeiro exemplar chegou às mãos do economista na noite desta segunda-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Vigorosos e vigorentos, é com muito regozijo que o primeiro exemplar do meu livro chegou!!! Quanta emoção! A gente até chorou… Dia 10 é o lançamento de “Tem Que Vigorar!” Estou pensando em ler alguns trechos aqui para vocês. O que acham?", escreveu Gilberto, em suas redes sociais, mostrando o momento em que pegou o livro nas mãos pela primeira vez.

Além da irmã do economista, que chorou ao ver o livro, dona Jacira, mãe do ex-BBB, também se emocionou ao ver a história do filho ser retratada nas páginas. "Ficou lindo, gente. Estou muito emocionada", disse.