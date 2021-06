Hariany Almeida - Reprodução Internet

Hariany Almeida desabafou sobre algumas críticas que vem recebendo por causa de procedimentos estéticos. A participante do "Big Brother Brasil 19" e vice-campeã de "A Fazenda 2019" mostrou estar cansada dos julgamentos que tem recebido por conta do preenchimento labial a que se submeteu recentemente.

"Sem paciência para certos tipos de coisas" e "vou ter que ficar lendo isso aqui toda hora? Fiz porque quis e gostei", respondeu Hari, de forma incisiva, aos seguidores que insistiam em tocar no assunto. Mas a falta de empatia não reinou absoluta nas redes sociais. Também houve quem elogiasse o resultado da transformação.



"Ela disse que queria a boca da Rafaella, irmã do Neymar. Deixem a mulher fazer o que quiser com o corpo dela", pediu uma internauta por meio dos comentários do perfil do Instagram Fofoca Celebs. "Achei que ficou maravilhosamente perfeito", elogiou a segunda, enquanto a terceira cravou, aos risos: "Só não faço, porque não tenho dinheiro".



