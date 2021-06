Gloria Pires - Reprodução

Gloria PiresReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:45 | Atualizado 07/06/2021 17:51

Rio - Gloria Pires se juntou ao time de celebridades vacinadas contra a covid-19! Nesta segunda-feira (7), a atriz de 57 anos compartilhou um vídeo do momento em que recebe a primeira dose do imunizante fabricado pela AstraZeneca, no Rio de Janeiro. A artista aproveitou o momento para conscientizar quem tem medo de tomar a vacina inglesa.

fotogaleria

Publicidade

"Nesse breve período em que nós ficamos aqui aguardado a nossa hora da vacinação, eu ouvi várias vezes falado por pessoas distintas uma palavra que, pra mim, simboliza um dos mais lindos sentimentos humanos que é a empatia", começou a artista. "Se você tem algum receio de vacinar por ser a vacina AstraZeneca, deixa isso de lado. Porque o mais importante é a vacinação. É essa atitude. Se vacinando, você não está só se protegendo, você está protegendo todos ao seu redor. Então, vamos ter empatia e responsabilidade social. Venham se vacinar!", convocou.

Na legenda da publicação, a artista relembrou o período em que Orlando Morais, seu marido, ficou internado para tratar a covid-19 . "Tendo vivido a luta do meu amor Orlando Morais contra a COVID-19 e presenciado as batalhas enfrentadas pelos Profissionais da Saúde, só penso em quantas vidas foram perdidas por conta da irresponsabilidade, da ganância, de atitudes perversas, coisas tão comuns aos falsos profetas, que falam em Deus ao mesmo tempo, em que trabalham contra a vida, a maior dádiva divina", lamentou a atriz.

Publicidade

Em seguida, Gloria destaca a necessidade de tomar a segunda dose para completar o processo de imunização. "Tomei a AstraZeneca e dia 30/08, com fé em Deus, tomarei a segunda dose. Os cuidados continuam: use máscara, distanciamento social, não à aglomeração", finalizou.

Confira a publicação: