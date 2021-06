Tati Zaqui - Cleiby Trevisan / Divulgação

Tati Zaqui relembrou algumas das suas experiências amorosas no programa "Foi Mau", de Maurício Meirelles, da RedeTV!. No papo, a funkeira contou alguns detalhes de como o jogador se aproximou para flertar com ela.

"Ele é normal. Não tem duas línguas, é um ser humano normal. Foi só um beijo e as pessoas sempre querem saber de tudo. Ele chega como qualquer hétero top chega. Não lembro direito quais foram as palavras que ele usou, mas foi pelo Instagram [que tudo começou]", contou.

Além de Neymar, Tati também contou que já ficou com outro jogador: Gabriel Jesus. "Foi só um beijinho, um peguinha, mas já faz tempo", disse.

Além disso, a cantora também respondeu se participaria de algum reality show. "Se estivesse mais tranquila, eu iria, sim".

A entrevista completa será exibida nesta segunda-feira, às 22h30.