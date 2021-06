Iris Stefanelli - Reprodução / TV Globo

Iris StefanelliReprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:52 | Atualizado 07/06/2021 14:54

Íris Stefanelli chorou ao falar sobre a briga que teve com Ariadna durante as gravações de "No Limite". No reality, as duas se desentenderam e diversas pessoas criticaram Íris nas redes sociais. No Instagram, a loira fez um desabafo sobre o assunto.

fotogaleria

Publicidade

"Ainda não me desceu essa história. Se eu falo que a pessoa não tem opção: 'Isso mesmo, tem que se prostituir', eu iria apanhar igual a um cachorro. Aí, eu falo, 'não, tem opção, tem saída, tem que acreditar'. Mesmo assim tomei pancada, mas eu aguentei calada", explicou.

"Pessoas que são atacadas na internet, sofrem problemas seríssimos. Muitos até depressão, suicídio. Isso está muito sério. O meu irmão é dependente químico, ele tinha sete meses contados que estava limpo. Ele já ia sair da química. Depois dessa injustiça que ele viu que eu passar nessa história, ficou tão transtornado, que ele recaiu", disse.

Publicidade

"Sei que é uma opção dele, a gente faz de tudo, dá o melhor tratamento, dá amor. Só que isso é uma coisa que mexe com ele. Cada pessoa tem seu gatilho para ir para o buraco".

Íris também falou que foi muito julgada. "Comentários de todo mundo que julgou a 'patricinha loira dos Jardins'. Desde os meus 19 anos, eu carrego sacola no Brás e no Bom Retiro. "É uma história de luta e de trabalho a minha. Sempre fui pobre. Economizava almoço para pagar a janta", disse.