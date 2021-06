Leonardo - Reprodução

Publicado 07/06/2021 19:14 | Atualizado 07/06/2021 19:15

O cantor sertanejo Leonardo explodiu o fofurômetro da web nesta segunda-feira (7) ao compartilhar com seus seguidores a visita feita para a neta Maria Alice, primeira filha do cantor Zé Felipe com a digital influencer Virginia Fonseca.



Leonardo publicou um vídeo com a mais nova neta no colo e brincou. "Surra de fofura passando no seu feed! Quem é mais lindo, eu ou ela, Maria Alice?", perguntou o cantor.



Maria Alice nasceu no dia 30 de maio, em parto humanizado, e já se tornou um fenômeno nas redes sociais. A filha de Zé e Virginia tem mais de três milhões de seguidores em sua conta oficial (e já verificada) no Instagram.

