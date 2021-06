Caio Blat surge barbudo no Vidigal - Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:25 | Atualizado 07/06/2021 17:26

Caio Blat compartilhou uma mensagem curiosa que recebeu da avó. Nas redes sociais, o ator mostrou um áudio de dona Janete Blat falando sobre a aparência do neto.

"Oi, Caio! Tudo bem, querido? Hoje a vovó levantou e comprou uma revista e eu fiquei superchateada com você. A sua foto está péssima, com uma barba, não sei o que você está fazendo na sua barba... toda desmantelada, não está parada, toda cheia de pontas. Caio, a situação não está para isso, filho! Você tem que cuidar da sua aparência pelo menos o mínimo possível. A vovó ficou muito chateada com você. Você não se ofenda da vovó falar que a vovó só faz tudo para o seu bem. A vovó sempre apoiou você em tudo o que você faz, sempre em tudo, em tudo, em tudo. Por favor, faça esse gosto para a vovó. Não é porque a vovó tem idade que ela deixou de ter gosto. Por favor! Arruma a sua barba, procura tirar fotos melhores, porque todo mundo faz. Por quê que você tem que ser diferente? A vovó fala para o seu bem, viu? Pensa bem no que a vovó falou. Um beijão grande para você. Espero que você ouça o que a vovó fala, viu? Um beijo", diz dona Janete no áudio.



Na publicação, Caio ainda brincou: "Ouça sempre sua vó! Ouça sempre a vovó, principalmente se ela for tão maravilhosa e lúcida como a Janete Blat aos 84 anos. Uma das responsáveis por eu ter me tornado ator, me levava nos testes desde pequeno. Te amo, Vó, mas a barba é para um personagem e não posso tirar... infelizmente", esclareceu o artista.

