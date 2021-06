Viih Tube e a mãe, Viviane Tube - Arquivo Pessoal

Viih Tube e a mãe, Viviane TubeArquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:41

Rio - Viih Tube aproveitou o fim de semana para curtir um dia de piscina com a mãe, Viviane, e as duas registraram o momento nas redes sociais. Em foto publicada nesta segunda-feira (7), o que chamou a atenção dos seguidores foi o tanquinho que mãe e filha ostentam ao vestir biquínis estilosos.

Aos 45 anos, Viviane apostou em um modelo sem alças na cor vermelha. Já a youtuber de 20 anos escolheu peças com estampa animal print. Nas redes sociais, os fãs elogiaram: "Tal mãe, tal filha", escreveu uma seguidora. "Amo vocês. Minha inspiração em uma foto só", comentou outra. "Duas maravilhosas", declarou mais uma admiradora.

Na publicação da mãe, Viih Tube também deixou seu comentário: "Te amo". Para exibir a boa forma, a ex-BBB já passou por alguns procedimentos estéticos. Em janeiro deste ano, foi revelado que a influenciadora aderiu à lipo lad no abdômen , que deixa a barriga com a aparência de tanquinho, além de definir suas curvas com a remoção de gordura indesejada.