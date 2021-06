Cleo se prepara para lançar primeiro álbum - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:37

Rio - Os preparativos para o primeiro álbum de estúdio de Cleo estão a todo vapor! A cantora animou os fãs, nesta segunda-feira (7), ao compartilhar alguns cliques feitos no estúdio, enquanto prepara o disco. A própria artista também revelou seu desejo de finalizar o projeto em breve.

"Ai álbum fica pronto logo!!", escreveu na legenda da publicação. Nas imagens, a cantora revela um ambiente descontraído e de interação com colegas enquanto trabalha em seu disco, o primeiro desde sua estreia na música com o EP "Jungle Kid". Entre seus projetos mais recentes, está a parceria com a ex-BBB Pocah em "Queima", single lançado em 2019.

