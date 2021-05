Cleo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 19:29 | Atualizado 15/05/2021 19:32

Cleo não cansa de surpreender seus fãs ao compartilhar fotos em que aparece de belíssima de biquíni. Neste sábado, a atriz e cantora roubou a cena na web ao publicar clique em que aparece com uma peça super cavada, exibindo sua ótima forma nas redes sociais. "Que saudade", escreveu ela na legenda. Calor, né, minha filha?

fotogaleria

Publicidade

No registro, a artista apareceu durante uma ducha ao ar livre, bem plena. "A mulher mais linda do Brasil”, babou internauta nos comentários da publicação. Outra seguidora foi além e disse ao se deparar com o clique. “Gata, molhada, deliciosa”.