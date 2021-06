Bianca Andrade - Reprodução

Rio - Bianca Andrade, empresária e influenciadora conhecida como Boca Rosa, falou de romantismo, sobre enfrentar o machismo e da gravidez de Cris, primeiro filho dela e do youtuber Fred. Sobre a busca de um final feliz em um relacionamento, ela disse que aprendeu com Fred o jeito de amar.

"Sempre achei que esse final feliz que todo mundo falava e que via nos filmes não era para mim. Sempre fui muito independente, livre e achava que isso nunca combinaria com um romance até encontrar alguém que viesse para somar tanto como o Fred. Aprendemos juntos nosso jeito de amar e isso foi o que mais me conquistou", conta.

Bianca também falou da parceria que tem com o youtuber. "Somos muito parceiros acima de tudo, nos parecemos muito e sim, vivemos um amor daqueles de dar uma série com direito a temporadas. Hoje formamos uma família linda, estamos ansiosos pela chegada do nosso baby e agradeço todos os dias por este final feliz, que é só o começo", disse.

Durante a pandemia em 2020, a empresária faturou um total de R$ 120 milhões com os negócios, mas enfrentou machismo por ser bem-sucedida e independente. "Mulheres potentes assustam homens machistas. Sempre fui independente, dona das minhas vontades e desejos. Sempre deixei isso bem claro em todos os meus relacionamentos", contou.

"Nunca dei espaço para homens questionarem o lugar que ocupo. E nunca devemos deixar homens questionarem nossos lugares. Graças a Deus dei a grande sorte de me relacionar com pessoas que sempre respeitaram muito isso, mas claro que já me deparei com esses olhares, julgamentos e questionamentos", afirmou.

Ela, que é mãe de primeira viagem, conta que pretende criar Cris sem limitações de gênero, já que no chá-revelação, ela e Fred não revelaram o sexo do filho de maneira tradicional, ao invés de cores como rosa e azul, utilizaram roxo.

"Eu e o Fred conversamos muito sobre isso. Pretendemos passar liberdade, respeito, equilíbrio e autenticidade. Claro que sempre idealizamos muitas coisas, mas quero que ele seja livre em todos os âmbitos da vida acima de tudo. Que ele possa se abrir, questionar, e que saiba que sempre poderá contar com a gente sempre para cada passo e cada escolha", contou.

"Ele pode usar o que quiser, de verdade. Nossa conversa para o chá revelação foi justamente essa: não definirmos o fato do baby ser menino ou menina por uma cor que por padrão foi sinalizada por representar um gênero. O roxo era a nossa cor, representava muita coisa para gente e por isso escolhemos", disse.

Ela prossegue: "É sempre importante passar para um filho que o mais importante é ele se sentir bem, ser feliz, ser livre. Precisamos desde já quebrarmos esses tabus que precisam começar da desconstrução da cabeça dos pais para que a nova geração pense assim também. É um exercício que tem muito valor para o futuro", disse.

Questionada sobre o que Fred tinha de diferente para formarem uma família juntos, Boca Rosa diz: "O fato de sermos livres, independentes e termos aprendido juntos uma nova maneira de ter um relacionamento com muito diálogo e parceria. Fomos vendo o que funcionava para a gente e assim construímos um amor de muita cumplicidade".

"Tivemos alguns altos e baixos antes de ficarmos juntos de verdade, mas isso também fez parte do nosso processo de amadurecimento. Foi necessário! É amor de verdade e, quando isso acontece e os dois estão certos do que querem, é fazer dar certo da melhor maneira possível. Brinco que morar com ele é como morar com um melhor amigo, por exemplo! Isso me faz ter a certeza de que a nossa família tem se formado da maneira mais linda possível", conta.