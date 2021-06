Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor - Reprodução/GNT

Gilberto Nogueira, o Gil do VigorReprodução/GNT

Por iG

Publicado 07/06/2021 10:19 | Atualizado 07/06/2021 10:22

São Paulo - A 25ª parada LGBTQIA+ de São Paulo está acontecendo de forma online, com cobertura da emissora GNT. Em live que foi ao ar pelo Youtube do canal durante o evento, Gil do Vigor estava acompanhando o apresentador Caio Braz.

fotogaleria

Publicidade

"Tinha momentos em que eu me comportava abertamente e momentos em que não era. Precisava me fechar dentro de alguns grupos. Eu tinha medo. Mas quando eu estou feliz, eu acabo abrindo. Eu via que as pessoas se incomodavam em momentos de alegria. Em alguns momentos desejei não ter tanta felicidade para não incomodar as pessoas com o meu jeito", revelou o economista.

Gil também chocou os fãs ao revelar seu status de relacionamento agora que saiu do programa.

Publicidade

"Eu estou conversando com uma pessoa. Já teve uma cachorrada, mas ele está começando a tocar meu coração", contou.

"Eu gosto de me relacionar e de me apaixonar. Mas não agora, porque o homem vai ficar irritado", falou Gilberto, bem humorado.