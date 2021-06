Renan Bolsonaro e Filipe Ret - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 09:12 | Atualizado 07/06/2021 09:16

Rio - A família Bolsonaro está envolvida em mais uma polêmica, mas, desta vez, parece ser a mais leve de todas. Neste domingo, o filho caçula de Jair Bolsonaro, Renan, que também se chama de 04, compartilhou uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Entre os comentários, um seguidor teria dito que ele se parecia com o rapper Filipe Ret.

A partir daí, Renan compartilhou a resposta e abriu uma enquete com seus seguidores, perguntando a opinião sobre a semelhança com o rapper. Mas quem não gostou nada disso foi o próprio Filipe Ret, que compartilhou um print da enquete de Renan e escreveu: 'Me erra'.

Renan, por sua vez, se pronunciou sobre o caso no fim do dia. "Independente, se ele gostou ou não. Aí, Felipe, vou continuar escutando suas músicas, fica tranquilo. Valeu", disse o jovem.